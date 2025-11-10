Copper Inu (COPPER) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Copper Inu (COPPER), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 03:04:56 (UTC+8)
USD

Copper Inu (COPPER) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Copper Inu (COPPER), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 5.87K
Gesamtangebot:
$ 999.87M
Umlaufangebot:
$ 999.87M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 5.87K
Allzeithoch:
$ 0.00026521
Allzeittief:
$ 0.00000562
Aktueller Preis:
$ 0
Copper Inu (COPPER)-Informationen

Bonk refers to a series of comic-style memes in which meme characters such as Doge and Cheems get hit on the head with bats, hammers and other heavy objects, accompanied by the “Bonk” sound effect and clipart. The original image that spawned the meme depicts a Shiba Inu, named Copper. Bonk brings this humor on-chain, transforming the classic meme into a tokenized digital movement powered by community and culture.

Offizielle Website:
https://copperbonk.com/

Copper Inu (COPPER) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Copper Inu (COPPER) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von COPPER-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele COPPER-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von COPPER verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des COPPER -Tokens!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

