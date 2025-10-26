Der Echtzeitpreis von Copper Inu beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum COPPER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den COPPER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Copper Inu beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum COPPER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den COPPER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über COPPER

COPPER-Preisinformationen

Offizielle COPPER-Website

COPPER-Tokenökonomie

COPPER-Preisprognose

Copper Inu Logo

Copper Inu Preis (COPPER)

Nicht aufgelistet

1 COPPER zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+0.60%1D
mexc
USD
Copper Inu (COPPER) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:54:37 (UTC+8)

Copper Inu (COPPER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.61%

+0.32%

+0.32%

Der Echtzeitpreis von Copper Inu (COPPER) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde COPPER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COPPER liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COPPER im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.61% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Copper Inu (COPPER) Marktinformationen

$ 7.39K
$ 7.39K$ 7.39K

--
----

$ 7.39K
$ 7.39K$ 7.39K

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,403.815326
999,881,403.815326 999,881,403.815326

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Copper Inu beträgt $ 7.39K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von COPPER liegt bei 999.88M, das Gesamtangebot bei 999881403.815326. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.39K.

Copper Inu (COPPER)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Copper Inu zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Copper Inu zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Copper Inu zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Copper Inu zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.61%
30 Tage$ 0-3.06%
60 Tage$ 0-28.64%
90 Tage$ 0--

Was ist Copper Inu (COPPER)

Bonk refers to a series of comic-style memes in which meme characters such as Doge and Cheems get hit on the head with bats, hammers and other heavy objects, accompanied by the “Bonk” sound effect and clipart. The original image that spawned the meme depicts a Shiba Inu, named Copper. Bonk brings this humor on-chain, transforming the classic meme into a tokenized digital movement powered by community and culture.

Copper Inu (COPPER) Ressource

Offizielle Website

Copper Inu-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Copper Inu (COPPER) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Copper Inu-(COPPER)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Copper Inu zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Copper Inu-Preisprognose an!

COPPER zu lokalen Währungen

Copper Inu (COPPER) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Copper Inu (COPPER) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von COPPER Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Copper Inu (COPPER)

Wie viel ist Copper Inu (COPPER) heute wert?
Der Echtzeitpreis von COPPER in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle COPPER-zu-USD-Preis?
Der aktuelle COPPER-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Copper Inu?
Die Marktkapitalisierung von COPPER beträgt $ 7.39K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von COPPER?
Das Umlaufangebot von COPPER beträgt 999.88M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von COPPER?
COPPER erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von COPPER?
COPPER verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von COPPER?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für COPPER beträgt -- USD.
Wird COPPER dieses Jahr noch steigen?
COPPER könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die COPPER-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:54:37 (UTC+8)

Haftungsausschluss

