24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00442362$ 0.00442362 $ 0.00442362 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.27% Preisänderung (1T) +27.70% Preisänderung (7T) +181.39% Preisänderung (7T) +181.39%

Der Echtzeitpreis von Concentric Industries (CONCENTRIC) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CONCENTRIC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CONCENTRIC liegt bei $ 0.00442362, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CONCENTRIC im letzten Stunde um -0.27%, in den letzten 24 Stunden um +27.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +181.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 825.47K$ 825.47K $ 825.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 946.78K$ 946.78K $ 946.78K Umlaufangebot 871.82M 871.82M 871.82M Gesamtangebot 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Concentric Industries beträgt $ 825.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CONCENTRIC liegt bei 871.82M, das Gesamtangebot bei 999946936.5288035. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 946.78K.