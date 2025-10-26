Der Echtzeitpreis von Concentric Industries beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CONCENTRIC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CONCENTRIC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Concentric Industries beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CONCENTRIC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CONCENTRIC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Concentric Industries Logo

Concentric Industries Preis (CONCENTRIC)

Nicht aufgelistet

1 CONCENTRIC zu USD Echtzeitpreis:

$0.00094683
$0.00094683$0.00094683
+27.70%1D
mexc
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:37:55 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00442362
$ 0.00442362$ 0.00442362

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

+27.70%

+181.39%

+181.39%

Der Echtzeitpreis von Concentric Industries (CONCENTRIC) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CONCENTRIC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CONCENTRIC liegt bei $ 0.00442362, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CONCENTRIC im letzten Stunde um -0.27%, in den letzten 24 Stunden um +27.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +181.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Marktinformationen

$ 825.47K
$ 825.47K$ 825.47K

--
----

$ 946.78K
$ 946.78K$ 946.78K

871.82M
871.82M 871.82M

999,946,936.5288035
999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Concentric Industries beträgt $ 825.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CONCENTRIC liegt bei 871.82M, das Gesamtangebot bei 999946936.5288035. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 946.78K.

Concentric Industries (CONCENTRIC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Concentric Industries zu USD bei $ +0.00020536.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Concentric Industries zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Concentric Industries zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Concentric Industries zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00020536+27.70%
30 Tage$ 0+38.87%
60 Tage$ 0+135.00%
90 Tage$ 0--

Was ist Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Concentric Industries (CONCENTRIC) Ressource

Offizielle Website

Concentric Industries-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Concentric Industries (CONCENTRIC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Concentric Industries-(CONCENTRIC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Concentric Industries zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Concentric Industries-Preisprognose an!

CONCENTRIC zu lokalen Währungen

Concentric Industries (CONCENTRIC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Concentric Industries (CONCENTRIC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CONCENTRIC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Concentric Industries (CONCENTRIC)

Wie viel ist Concentric Industries (CONCENTRIC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CONCENTRIC in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CONCENTRIC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CONCENTRIC-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Concentric Industries?
Die Marktkapitalisierung von CONCENTRIC beträgt $ 825.47K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CONCENTRIC?
Das Umlaufangebot von CONCENTRIC beträgt 871.82M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CONCENTRIC?
CONCENTRIC erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00442362 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CONCENTRIC?
CONCENTRIC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CONCENTRIC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CONCENTRIC beträgt -- USD.
Wird CONCENTRIC dieses Jahr noch steigen?
CONCENTRIC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CONCENTRIC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:37:55 (UTC+8)

