1 CNGN zu USD Echtzeitpreis:

$0.0006761
$0.0006761$0.0006761
+0.50%1D
Compliant Naira (CNGN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Compliant Naira (CNGN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.58%

+0.17%

+0.17%

Der Echtzeitpreis von Compliant Naira (CNGN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CNGN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CNGN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CNGN im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Compliant Naira (CNGN) Marktinformationen

$ 441.63K
$ 441.63K

--
----

$ 441.63K
$ 441.63K

653.20M
653.20M

653,203,567.9949999
653,203,567.9949999

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Compliant Naira beträgt $ 441.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CNGN liegt bei 653.20M, das Gesamtangebot bei 653203567.9949999. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 441.63K.

Compliant Naira (CNGN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Compliant Naira zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Compliant Naira zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Compliant Naira zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Compliant Naira zu USD bei $ 0.

Zeitraum Veränderung (USD) Veränderung (%)
Heute$ 0+0.58%
30 Tage$ 0+0.96%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Compliant Naira (CNGN)

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

Compliant Naira (CNGN) Ressource

Compliant Naira-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Compliant Naira (CNGN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Compliant Naira-(CNGN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Compliant Naira zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Compliant Naira-Preisprognose an!

CNGN zu lokalen Währungen

Compliant Naira (CNGN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Compliant Naira (CNGN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CNGN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Compliant Naira (CNGN)

Wie viel ist Compliant Naira (CNGN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CNGN in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CNGN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CNGN-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Compliant Naira?
Die Marktkapitalisierung von CNGN beträgt $ 441.63K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CNGN?
Das Umlaufangebot von CNGN beträgt 653.20M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CNGN?
CNGN erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CNGN?
CNGN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CNGN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CNGN beträgt -- USD.
Wird CNGN dieses Jahr noch steigen?
CNGN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CNGN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

