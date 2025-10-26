Company (COMPANY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0
24H Tief $ 0
24H Hoch $ 0
Allzeithoch $ 0
Niedrigster Preis $ 0
Preisänderung (1H) +0,94%
Preisänderung (1T) +13,79%
Preisänderung (7T) --

Der Echtzeitpreis von Company (COMPANY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde COMPANY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COMPANY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COMPANY im letzten Stunde um +0,94%, in den letzten 24 Stunden um +13,79% und in den vergangenen 7 Tagen um -- verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Company (COMPANY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 393,41K
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 393,41K
Umlaufangebot 1,00B
Gesamtangebot 1 000 000 000,0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Company beträgt $ 393,41K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von COMPANY liegt bei 1,00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 393,41K.