Comcast xStock (CMCSAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 29.29 $ 29.29 $ 29.29 24H Tief $ 29.31 $ 29.31 $ 29.31 24H Hoch 24H Tief $ 29.29$ 29.29 $ 29.29 24H Hoch $ 29.31$ 29.31 $ 29.31 Allzeithoch $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 Niedrigster Preis $ 29.27$ 29.27 $ 29.27 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) -0.04% Preisänderung (7T) -0.66% Preisänderung (7T) -0.66%

Der Echtzeitpreis von Comcast xStock (CMCSAX) beträgt $29.29. In den letzten 24 Stunden wurde CMCSAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 29.29 und einem Höchstpreis von $ 29.31 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CMCSAX liegt bei $ 34.79, der bisherige Tiefstpreis bei $ 29.27.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CMCSAX im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Comcast xStock (CMCSAX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 176.74K$ 176.74K $ 176.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Umlaufangebot 6.03K 6.03K 6.03K Gesamtangebot 35,546.76455512 35,546.76455512 35,546.76455512

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Comcast xStock beträgt $ 176.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CMCSAX liegt bei 6.03K, das Gesamtangebot bei 35546.76455512. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.04M.