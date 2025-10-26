COMBO (COMBO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 5.44$ 5.44 $ 5.44 Niedrigster Preis $ 0.00018783$ 0.00018783 $ 0.00018783 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von COMBO (COMBO) beträgt $0.00432654. In den letzten 24 Stunden wurde COMBO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COMBO liegt bei $ 5.44, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00018783.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COMBO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

COMBO (COMBO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 356.42K$ 356.42K $ 356.42K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 432.65K$ 432.65K $ 432.65K Umlaufangebot 82.38M 82.38M 82.38M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von COMBO beträgt $ 356.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von COMBO liegt bei 82.38M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 432.65K.