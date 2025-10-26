CoinbarPay (CBPAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0,00137281$ 0,00137281 $ 0,00137281 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0,45% Preisänderung (7T) +1,00% Preisänderung (7T) +1,00%

Der Echtzeitpreis von CoinbarPay (CBPAY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CBPAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CBPAY liegt bei $ 0,00137281, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CBPAY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0,45% und in den vergangenen 7 Tagen um +1,00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CoinbarPay (CBPAY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 488,31K$ 488,31K $ 488,31K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5,31M$ 5,31M $ 5,31M Umlaufangebot 3,68B 3,68B 3,68B Gesamtangebot 40 000 000 000,0 40 000 000 000,0 40 000 000 000,0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CoinbarPay beträgt $ 488,31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CBPAY liegt bei 3,68B, das Gesamtangebot bei 40000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5,31M.