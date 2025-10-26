Cofinex (CNX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.191333 24H Hoch $ 0.195011 Allzeithoch $ 0.500327 Niedrigster Preis $ 0.04504196 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) +0.48% Preisänderung (7T) +16.40%

Der Echtzeitpreis von Cofinex (CNX) beträgt $0.19497. In den letzten 24 Stunden wurde CNX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.191333 und einem Höchstpreis von $ 0.195011 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CNX liegt bei $ 0.500327, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04504196.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CNX im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cofinex (CNX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.67M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 97.48M Umlaufangebot 65.00M Gesamtangebot 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cofinex beträgt $ 12.67M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CNX liegt bei 65.00M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 97.48M.