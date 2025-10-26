CODE (CODE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0005162 $ 0.0005162 $ 0.0005162 24H Tief $ 0.00053357 $ 0.00053357 $ 0.00053357 24H Hoch 24H Tief $ 0.0005162$ 0.0005162 $ 0.0005162 24H Hoch $ 0.00053357$ 0.00053357 $ 0.00053357 Allzeithoch $ 0.01376831$ 0.01376831 $ 0.01376831 Niedrigster Preis $ 0.00050144$ 0.00050144 $ 0.00050144 Preisänderung (1H) +0.92% Preisänderung (1T) +2.62% Preisänderung (7T) -2.99% Preisänderung (7T) -2.99%

Der Echtzeitpreis von CODE (CODE) beträgt $0.00053529. In den letzten 24 Stunden wurde CODE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0005162 und einem Höchstpreis von $ 0.00053357 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CODE liegt bei $ 0.01376831, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00050144.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CODE im letzten Stunde um +0.92%, in den letzten 24 Stunden um +2.62% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CODE (CODE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Umlaufangebot 19.78M 19.78M 19.78M Gesamtangebot 19,782,349.46535631 19,782,349.46535631 19,782,349.46535631

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CODE beträgt $ 10.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CODE liegt bei 19.78M, das Gesamtangebot bei 19782349.46535631. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.59K.