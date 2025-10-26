Der Echtzeitpreis von CODE beträgt heute 0.00053529 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CODE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CODE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von CODE beträgt heute 0.00053529 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CODE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CODE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 CODE zu USD Echtzeitpreis:

$0.00053529
+2.60%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
CODE (CODE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:53:50 (UTC+8)

CODE (CODE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0005162
24H Tief
$ 0.00053357
24H Hoch

$ 0.0005162
$ 0.00053357
$ 0.01376831
$ 0.00050144
+0.92%

+2.62%

-2.99%

-2.99%

Der Echtzeitpreis von CODE (CODE) beträgt $0.00053529. In den letzten 24 Stunden wurde CODE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0005162 und einem Höchstpreis von $ 0.00053357 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CODE liegt bei $ 0.01376831, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00050144.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CODE im letzten Stunde um +0.92%, in den letzten 24 Stunden um +2.62% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CODE (CODE) Marktinformationen

$ 10.59K
--
$ 10.59K
19.78M
19,782,349.46535631
Die aktuelle Marktkapitalisierung von CODE beträgt $ 10.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CODE liegt bei 19.78M, das Gesamtangebot bei 19782349.46535631. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.59K.

CODE (CODE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von CODE zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von CODE zu USD bei $ -0.0001780985.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von CODE zu USD bei $ -0.0004823395.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von CODE zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.62%
30 Tage$ -0.0001780985-33.27%
60 Tage$ -0.0004823395-90.10%
90 Tage$ 0--

Was ist CODE (CODE)

Code is the first SPL-2.0 Solana Inscription Token , minted with the IQ6900 code-in inscription standard. A revolutionary approach, using inscriptions for a 100% fair launch, with no insiders. Inscription mints, following the original BRC-20 essence, are then redeemed for standard SPL tokens and tradable on Solana Decentralized Exchanges. The redeeming step is called "Validation". It checks for valid mints, following the first is first BRC-20 rule, then allows you to validate your mint by paying a fee that is added to the LP, together with a part of the tokens (80/20 mint/lp ratio). Non-validated mints are burned from circulation, after a 24h time frame.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

CODE (CODE) Ressource

Offizielle Website

CODE-Preisprognose (USD)

Wie viel wird CODE (CODE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre CODE-(CODE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für CODE zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die CODE-Preisprognose an!

CODE zu lokalen Währungen

CODE (CODE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von CODE (CODE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CODE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu CODE (CODE)

Wie viel ist CODE (CODE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CODE in USD beträgt 0.00053529 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CODE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CODE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00053529. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CODE?
Die Marktkapitalisierung von CODE beträgt $ 10.59K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CODE?
Das Umlaufangebot von CODE beträgt 19.78M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CODE?
CODE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01376831 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CODE?
CODE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00050144 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CODE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CODE beträgt -- USD.
Wird CODE dieses Jahr noch steigen?
CODE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CODE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:53:50 (UTC+8)

CODE (CODE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

