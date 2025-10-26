COCK (COCK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.10% Preisänderung (1T) -15.63% Preisänderung (7T) -37.57% Preisänderung (7T) -37.57%

Der Echtzeitpreis von COCK (COCK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde COCK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COCK liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COCK im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um -15.63% und in den vergangenen 7 Tagen um -37.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

COCK (COCK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 39.57K$ 39.57K $ 39.57K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 39.57K$ 39.57K $ 39.57K Umlaufangebot 999.91M 999.91M 999.91M Gesamtangebot 999,910,000.397318 999,910,000.397318 999,910,000.397318

Die aktuelle Marktkapitalisierung von COCK beträgt $ 39.57K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von COCK liegt bei 999.91M, das Gesamtangebot bei 999910000.397318. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 39.57K.