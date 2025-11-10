CloneX AI (CLX) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu CloneX AI (CLX), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 03:04:34 (UTC+8)
USD

CloneX AI (CLX) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für CloneX AI (CLX), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 5.72K
$ 5.72K$ 5.72K
Gesamtangebot:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Umlaufangebot:
$ 26.36M
$ 26.36M$ 26.36M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 21.69K
$ 21.69K$ 21.69K
Allzeithoch:
$ 0.0307535
$ 0.0307535$ 0.0307535
Allzeittief:
$ 0
$ 0$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.00021691
$ 0.00021691$ 0.00021691

CloneX AI (CLX)-Informationen

Malicious actors now have voice cloning technology at their disposal to assist in impersonation. AI-generated voice clones are being used to impersonate executives and deceive employees into transferring funds or sharing sensitive information. For instance, fraudsters recently cloned a company director's voice in a $35 million bank heist.

That’s why here at Clonex, we’ve developed an AI-powered voice security platform designed to combat voice-based cyber threats. With instant voice cloning, 99.9% accurate clone detection, and advanced penetration testing, we help organisations strengthen their defenses against social engineering attacks, and prevent malicious actors from being able to deceive internal employees into believing a cloned voice, is a real one.

Offizielle Website:
https://www.clone-x.com/
Whitepaper:
https://clonex.gitbook.io/clonex-documentation

CloneX AI (CLX) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von CloneX AI (CLX) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von CLX-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele CLX-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von CLX verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des CLX -Tokens!

CLX Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich CLX entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose CLX kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

