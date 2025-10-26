Clean Food (CF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00280008 $ 0.00280008 $ 0.00280008 24H Tief $ 0.00375056 $ 0.00375056 $ 0.00375056 24H Hoch 24H Tief $ 0.00280008$ 0.00280008 $ 0.00280008 24H Hoch $ 0.00375056$ 0.00375056 $ 0.00375056 Allzeithoch $ 0.03350273$ 0.03350273 $ 0.03350273 Niedrigster Preis $ 0.00116004$ 0.00116004 $ 0.00116004 Preisänderung (1H) -8.52% Preisänderung (1T) -19.13% Preisänderung (7T) -45.72% Preisänderung (7T) -45.72%

Der Echtzeitpreis von Clean Food (CF) beträgt $0.00279018. In den letzten 24 Stunden wurde CF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00280008 und einem Höchstpreis von $ 0.00375056 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CF liegt bei $ 0.03350273, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00116004.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CF im letzten Stunde um -8.52%, in den letzten 24 Stunden um -19.13% und in den vergangenen 7 Tagen um -45.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Clean Food (CF) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 245.54K$ 245.54K $ 245.54K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 245.54K$ 245.54K $ 245.54K Umlaufangebot 88.00M 88.00M 88.00M Gesamtangebot 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Clean Food beträgt $ 245.54K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CF liegt bei 88.00M, das Gesamtangebot bei 88000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 245.54K.