Cisco xStock (CSCOX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 70.59 $ 70.59 $ 70.59 24H Tief $ 70.66 $ 70.66 $ 70.66 24H Hoch 24H Tief $ 70.59$ 70.59 $ 70.59 24H Hoch $ 70.66$ 70.66 $ 70.66 Allzeithoch $ 72.42$ 72.42 $ 72.42 Niedrigster Preis $ 65.89$ 65.89 $ 65.89 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.02% Preisänderung (7T) +0.76% Preisänderung (7T) +0.76%

Der Echtzeitpreis von Cisco xStock (CSCOX) beträgt $70.61. In den letzten 24 Stunden wurde CSCOX zwischen einem Tiefstpreis von $ 70.59 und einem Höchstpreis von $ 70.66 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CSCOX liegt bei $ 72.42, der bisherige Tiefstpreis bei $ 65.89.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CSCOX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cisco xStock (CSCOX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 179.20K$ 179.20K $ 179.20K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Umlaufangebot 2.54K 2.54K 2.54K Gesamtangebot 28,220.20659668 28,220.20659668 28,220.20659668

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cisco xStock beträgt $ 179.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CSCOX liegt bei 2.54K, das Gesamtangebot bei 28220.20659668. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.99M.