Cicada Finance (LTCIC) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Cicada Finance (LTCIC), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:38:32 (UTC+8)
USD

Cicada Finance (LTCIC) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Cicada Finance (LTCIC), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 5.66M
$ 5.66M
Gesamtangebot:
$ 10.00B
$ 10.00B
Umlaufangebot:
$ 2.61B
$ 2.61B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 21.71M
$ 21.71M
Allzeithoch:
$ 0.00289418
$ 0.00289418
Allzeittief:
$ 0.00205264
$ 0.00205264
Aktueller Preis:
$ 0.00217247
$ 0.00217247

Cicada Finance (LTCIC)-Informationen

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

Offizielle Website:
https://cicada.finance/
Whitepaper:
https://cicada-finance.gitbook.io/cicada-finance-white-paper

Cicada Finance (LTCIC) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Cicada Finance (LTCIC) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von LTCIC-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele LTCIC-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von LTCIC verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des LTCIC -Tokens!

LTCIC Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich LTCIC entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose LTCIC kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.


