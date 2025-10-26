Cicada Finance (LTCIC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00220829 $ 0.00220829 $ 0.00220829 24H Tief $ 0.00225123 $ 0.00225123 $ 0.00225123 24H Hoch 24H Tief $ 0.00220829$ 0.00220829 $ 0.00220829 24H Hoch $ 0.00225123$ 0.00225123 $ 0.00225123 Allzeithoch $ 0.00289418$ 0.00289418 $ 0.00289418 Niedrigster Preis $ 0.00209182$ 0.00209182 $ 0.00209182 Preisänderung (1H) +0.55% Preisänderung (1T) +1.03% Preisänderung (7T) -1.87% Preisänderung (7T) -1.87%

Der Echtzeitpreis von Cicada Finance (LTCIC) beträgt $0.00225037. In den letzten 24 Stunden wurde LTCIC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00220829 und einem Höchstpreis von $ 0.00225123 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LTCIC liegt bei $ 0.00289418, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00209182.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LTCIC im letzten Stunde um +0.55%, in den letzten 24 Stunden um +1.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cicada Finance (LTCIC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.83M$ 5.83M $ 5.83M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 22.37M$ 22.37M $ 22.37M Umlaufangebot 2.61B 2.61B 2.61B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cicada Finance beträgt $ 5.83M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LTCIC liegt bei 2.61B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.37M.