Chrema Coin (CRMC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:50:21 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Chrema Coin (CRMC) beträgt $0.853079. In den letzten 24 Stunden wurde CRMC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.809447 und einem Höchstpreis von $ 0.862484 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRMC liegt bei $ 5.02, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.432032.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRMC im letzten Stunde um +0.58%, in den letzten 24 Stunden um +5.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Chrema Coin (CRMC) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chrema Coin beträgt $ 9.41M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRMC liegt bei 10.99M, das Gesamtangebot bei 50000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.79M.

Chrema Coin (CRMC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Chrema Coin zu USD bei $ +0.04204359.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Chrema Coin zu USD bei $ -0.4006712442.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Chrema Coin zu USD bei $ -0.2794517894.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Chrema Coin zu USD bei $ -2.775582335862235.

Was ist Chrema Coin (CRMC)

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Chrema Coin (CRMC) Ressource

Chrema Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Chrema Coin (CRMC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Chrema Coin-(CRMC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Chrema Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Chrema Coin-Preisprognose an!

CRMC zu lokalen Währungen

Chrema Coin (CRMC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Chrema Coin (CRMC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CRMC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Chrema Coin (CRMC)

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:50:21 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

