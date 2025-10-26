Chrema Coin (CRMC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.809447 $ 0.809447 $ 0.809447 24H Tief $ 0.862484 $ 0.862484 $ 0.862484 24H Hoch 24H Tief $ 0.809447$ 0.809447 $ 0.809447 24H Hoch $ 0.862484$ 0.862484 $ 0.862484 Allzeithoch $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 Niedrigster Preis $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 Preisänderung (1H) +0.58% Preisänderung (1T) +5.18% Preisänderung (7T) -1.47% Preisänderung (7T) -1.47%

Der Echtzeitpreis von Chrema Coin (CRMC) beträgt $0.853079. In den letzten 24 Stunden wurde CRMC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.809447 und einem Höchstpreis von $ 0.862484 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRMC liegt bei $ 5.02, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.432032.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRMC im letzten Stunde um +0.58%, in den letzten 24 Stunden um +5.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Chrema Coin (CRMC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.41M$ 9.41M $ 9.41M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 42.79M$ 42.79M $ 42.79M Umlaufangebot 10.99M 10.99M 10.99M Gesamtangebot 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chrema Coin beträgt $ 9.41M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRMC liegt bei 10.99M, das Gesamtangebot bei 50000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.79M.