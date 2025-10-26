Chonkus Maximus (CHONKUS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000956 $ 0.00000956 $ 0.00000956 24H Tief $ 0.00000965 $ 0.00000965 $ 0.00000965 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000956$ 0.00000956 $ 0.00000956 24H Hoch $ 0.00000965$ 0.00000965 $ 0.00000965 Allzeithoch $ 0.00108574$ 0.00108574 $ 0.00108574 Niedrigster Preis $ 0.00000931$ 0.00000931 $ 0.00000931 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.12% Preisänderung (7T) -3.12% Preisänderung (7T) -3.12%

Der Echtzeitpreis von Chonkus Maximus (CHONKUS) beträgt $0.00000959. In den letzten 24 Stunden wurde CHONKUS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000956 und einem Höchstpreis von $ 0.00000965 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHONKUS liegt bei $ 0.00108574, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000931.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHONKUS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Chonkus Maximus (CHONKUS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Umlaufangebot 999.91M 999.91M 999.91M Gesamtangebot 999,909,596.551002 999,909,596.551002 999,909,596.551002

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chonkus Maximus beträgt $ 9.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHONKUS liegt bei 999.91M, das Gesamtangebot bei 999909596.551002. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.59K.