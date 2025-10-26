Der Echtzeitpreis von Chonkus Maximus beträgt heute 0.00000959 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CHONKUS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CHONKUS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Chonkus Maximus beträgt heute 0.00000959 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CHONKUS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CHONKUS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CHONKUS

CHONKUS-Preisinformationen

Offizielle CHONKUS-Website

CHONKUS-Tokenökonomie

CHONKUS-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Chonkus Maximus Logo

Chonkus Maximus Preis (CHONKUS)

Nicht aufgelistet

1 CHONKUS zu USD Echtzeitpreis:

--
----
-0.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Chonkus Maximus (CHONKUS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:53:43 (UTC+8)

Chonkus Maximus (CHONKUS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00000956
$ 0.00000956$ 0.00000956
24H Tief
$ 0.00000965
$ 0.00000965$ 0.00000965
24H Hoch

$ 0.00000956
$ 0.00000956$ 0.00000956

$ 0.00000965
$ 0.00000965$ 0.00000965

$ 0.00108574
$ 0.00108574$ 0.00108574

$ 0.00000931
$ 0.00000931$ 0.00000931

--

-0.12%

-3.12%

-3.12%

Der Echtzeitpreis von Chonkus Maximus (CHONKUS) beträgt $0.00000959. In den letzten 24 Stunden wurde CHONKUS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000956 und einem Höchstpreis von $ 0.00000965 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHONKUS liegt bei $ 0.00108574, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000931.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHONKUS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Chonkus Maximus (CHONKUS) Marktinformationen

$ 9.59K
$ 9.59K$ 9.59K

--
----

$ 9.59K
$ 9.59K$ 9.59K

999.91M
999.91M 999.91M

999,909,596.551002
999,909,596.551002 999,909,596.551002

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chonkus Maximus beträgt $ 9.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHONKUS liegt bei 999.91M, das Gesamtangebot bei 999909596.551002. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.59K.

Chonkus Maximus (CHONKUS)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Chonkus Maximus zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Chonkus Maximus zu USD bei $ -0.0000009751.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Chonkus Maximus zu USD bei $ -0.0000067552.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Chonkus Maximus zu USD bei $ -0.0005473389609718479.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.12%
30 Tage$ -0.0000009751-10.16%
60 Tage$ -0.0000067552-70.44%
90 Tage$ -0.0005473389609718479-98.27%

Was ist Chonkus Maximus (CHONKUS)

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Chonkus Maximus (CHONKUS) Ressource

Offizielle Website

Chonkus Maximus-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Chonkus Maximus (CHONKUS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Chonkus Maximus-(CHONKUS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Chonkus Maximus zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Chonkus Maximus-Preisprognose an!

CHONKUS zu lokalen Währungen

Chonkus Maximus (CHONKUS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Chonkus Maximus (CHONKUS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CHONKUS Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Chonkus Maximus (CHONKUS)

Wie viel ist Chonkus Maximus (CHONKUS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CHONKUS in USD beträgt 0.00000959 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CHONKUS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CHONKUS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000959. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Chonkus Maximus?
Die Marktkapitalisierung von CHONKUS beträgt $ 9.59K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CHONKUS?
Das Umlaufangebot von CHONKUS beträgt 999.91M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CHONKUS?
CHONKUS erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00108574 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CHONKUS?
CHONKUS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000931 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CHONKUS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CHONKUS beträgt -- USD.
Wird CHONKUS dieses Jahr noch steigen?
CHONKUS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CHONKUS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:53:43 (UTC+8)

Chonkus Maximus (CHONKUS) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,724.52
$113,724.52$113,724.52

+2.10%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,087.37
$4,087.37$4,087.37

+3.93%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04826
$0.04826$0.04826

-29.65%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4005
$6.4005$6.4005

-12.81%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.27
$199.27$199.27

+3.84%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,087.37
$4,087.37$4,087.37

+3.93%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,724.52
$113,724.52$113,724.52

+2.10%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6449
$2.6449$2.6449

+1.80%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.27
$199.27$199.27

+3.84%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20306
$0.20306$0.20306

+3.48%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0888
$0.0888$0.0888

+48.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000089
$0.000000000000089$0.000000000000089

-32.57%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050496
$0.050496$0.050496

-85.57%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13540
$0.13540$0.13540

+75.45%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2718
$0.2718$0.2718

+61.01%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13196
$0.13196$0.13196

+61.51%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0888
$0.0888$0.0888

+48.00%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115911
$0.115911$0.115911

+46.80%