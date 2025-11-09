Chili Coin (CHI) Tokenomics
Chili Coin (CHI) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Chili Coin (CHI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Chili Coin (CHI)-Informationen
Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.
Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders
Chili Coin (CHI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Chili Coin (CHI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von CHI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele CHI-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von CHI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des CHI -Tokens!
CHI Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich CHI entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose CHI kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
HOT
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
TOP-Volumen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Neulich hinzugefügt
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Top Gainers
24-Stunden-Krypto-Top-Gewinner, auf die jeder Händler achten sollte