Der Echtzeitpreis von Chili Coin beträgt heute 0.00083001 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CHI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CHI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Chili Coin beträgt heute 0.00083001 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CHI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CHI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CHI

CHI-Preisinformationen

CHI-Whitepaper

Offizielle CHI-Website

CHI-Tokenökonomie

CHI-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Chili Coin Logo

Chili Coin Preis (CHI)

Nicht aufgelistet

1 CHI zu USD Echtzeitpreis:

$0.00083001
$0.00083001$0.00083001
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Chili Coin (CHI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:50:14 (UTC+8)

Chili Coin (CHI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131437
$ 0.00131437$ 0.00131437

$ 0.00079925
$ 0.00079925$ 0.00079925

--

--

-6.89%

-6.89%

Der Echtzeitpreis von Chili Coin (CHI) beträgt $0.00083001. In den letzten 24 Stunden wurde CHI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHI liegt bei $ 0.00131437, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00079925.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -6.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Chili Coin (CHI) Marktinformationen

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

--
----

$ 83.00M
$ 83.00M$ 83.00M

5.88B
5.88B 5.88B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chili Coin beträgt $ 4.88M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHI liegt bei 5.88B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 83.00M.

Chili Coin (CHI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Chili Coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Chili Coin zu USD bei $ -0.0002035251.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Chili Coin zu USD bei $ -0.0001732361.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Chili Coin zu USD bei $ -0.0000565135609406783.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0002035251-24.52%
60 Tage$ -0.0001732361-20.87%
90 Tage$ -0.0000565135609406783-6.37%

Was ist Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Chili Coin (CHI) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Chili Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Chili Coin (CHI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Chili Coin-(CHI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Chili Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Chili Coin-Preisprognose an!

CHI zu lokalen Währungen

Chili Coin (CHI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Chili Coin (CHI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CHI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Chili Coin (CHI)

Wie viel ist Chili Coin (CHI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CHI in USD beträgt 0.00083001 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CHI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CHI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00083001. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Chili Coin?
Die Marktkapitalisierung von CHI beträgt $ 4.88M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CHI?
Das Umlaufangebot von CHI beträgt 5.88B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CHI?
CHI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00131437 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CHI?
CHI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00079925 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CHI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CHI beträgt -- USD.
Wird CHI dieses Jahr noch steigen?
CHI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CHI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:50:14 (UTC+8)

Chili Coin (CHI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,495.64
$112,495.64$112,495.64

+0.99%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,985.63
$3,985.63$3,985.63

+1.34%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05351
$0.05351$0.05351

-21.99%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2475
$6.2475$6.2475

-14.90%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.02
$195.02$195.02

+1.63%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,495.64
$112,495.64$112,495.64

+0.99%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,985.63
$3,985.63$3,985.63

+1.34%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6304
$2.6304$2.6304

+1.24%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.02
$195.02$195.02

+1.63%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19893
$0.19893$0.19893

+1.37%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8653
$0.8653$0.8653

+1,342.16%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000085
$0.000000000000085$0.000000000000085

-35.60%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050752
$0.050752$0.050752

-85.49%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2099
$0.2099$0.2099

-80.61%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8653
$0.8653$0.8653

+1,342.16%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000291
$0.0000000000000000000291$0.0000000000000000000291

+164.54%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15358
$0.15358$0.15358

+87.98%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116364
$0.116364$0.116364

+47.38%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03177
$0.03177$0.03177

+28.83%