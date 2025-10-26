Chili Coin (CHI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00131437$ 0.00131437 $ 0.00131437 Niedrigster Preis $ 0.00079925$ 0.00079925 $ 0.00079925 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -6.89% Preisänderung (7T) -6.89%

Der Echtzeitpreis von Chili Coin (CHI) beträgt $0.00083001. In den letzten 24 Stunden wurde CHI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHI liegt bei $ 0.00131437, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00079925.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -6.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Chili Coin (CHI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 83.00M$ 83.00M $ 83.00M Umlaufangebot 5.88B 5.88B 5.88B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chili Coin beträgt $ 4.88M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHI liegt bei 5.88B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 83.00M.