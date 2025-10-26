Der Echtzeitpreis von Children Of The Sky beträgt heute 0.00001582 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum COTS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den COTS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Children Of The Sky beträgt heute 0.00001582 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum COTS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den COTS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Children Of The Sky Preis (COTS)

--
----
+1.20%1D
Children Of The Sky (COTS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+0.91%

+1.29%

+0.86%

+0.86%

Der Echtzeitpreis von Children Of The Sky (COTS) beträgt $0.00001582. In den letzten 24 Stunden wurde COTS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001534 und einem Höchstpreis von $ 0.00001584 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COTS liegt bei $ 0.01772925, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001427.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COTS im letzten Stunde um +0.91%, in den letzten 24 Stunden um +1.29% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Children Of The Sky (COTS) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Children Of The Sky beträgt $ 15.82K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von COTS liegt bei 999.53M, das Gesamtangebot bei 999530335.104312. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.82K.

Children Of The Sky (COTS)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Children Of The Sky zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Children Of The Sky zu USD bei $ -0.0000076642.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Children Of The Sky zu USD bei $ -0.0000157663.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Children Of The Sky zu USD bei $ -0.014697551074200312.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.29%
30 Tage$ -0.0000076642-48.44%
60 Tage$ -0.0000157663-99.66%
90 Tage$ -0.014697551074200312-99.89%

Was ist Children Of The Sky (COTS)

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Children Of The Sky-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Children Of The Sky (COTS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Children Of The Sky-(COTS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Children Of The Sky zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Children Of The Sky-Preisprognose an!

COTS zu lokalen Währungen

Children Of The Sky (COTS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Children Of The Sky (COTS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von COTS Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Children Of The Sky (COTS)

Wie viel ist Children Of The Sky (COTS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von COTS in USD beträgt 0.00001582 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle COTS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle COTS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001582. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Children Of The Sky?
Die Marktkapitalisierung von COTS beträgt $ 15.82K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von COTS?
Das Umlaufangebot von COTS beträgt 999.53M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von COTS?
COTS erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01772925 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von COTS?
COTS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001427 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von COTS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für COTS beträgt -- USD.
Wird COTS dieses Jahr noch steigen?
COTS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die COTS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Children Of The Sky (COTS) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

