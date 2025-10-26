Children Of The Sky (COTS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001534 $ 0.00001534 $ 0.00001534 24H Tief $ 0.00001584 $ 0.00001584 $ 0.00001584 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001534$ 0.00001534 $ 0.00001534 24H Hoch $ 0.00001584$ 0.00001584 $ 0.00001584 Allzeithoch $ 0.01772925$ 0.01772925 $ 0.01772925 Niedrigster Preis $ 0.00001427$ 0.00001427 $ 0.00001427 Preisänderung (1H) +0.91% Preisänderung (1T) +1.29% Preisänderung (7T) +0.86% Preisänderung (7T) +0.86%

Der Echtzeitpreis von Children Of The Sky (COTS) beträgt $0.00001582. In den letzten 24 Stunden wurde COTS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001534 und einem Höchstpreis von $ 0.00001584 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COTS liegt bei $ 0.01772925, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001427.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COTS im letzten Stunde um +0.91%, in den letzten 24 Stunden um +1.29% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Children Of The Sky (COTS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.82K$ 15.82K $ 15.82K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.82K$ 15.82K $ 15.82K Umlaufangebot 999.53M 999.53M 999.53M Gesamtangebot 999,530,335.104312 999,530,335.104312 999,530,335.104312

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Children Of The Sky beträgt $ 15.82K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von COTS liegt bei 999.53M, das Gesamtangebot bei 999530335.104312. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.82K.