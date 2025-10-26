Chain Talk Daily (CTD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00415884$ 0.00415884 $ 0.00415884 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.72% Preisänderung (1T) -10.24% Preisänderung (7T) +33.97% Preisänderung (7T) +33.97%

Der Echtzeitpreis von Chain Talk Daily (CTD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CTD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CTD liegt bei $ 0.00415884, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CTD im letzten Stunde um -1.72%, in den letzten 24 Stunden um -10.24% und in den vergangenen 7 Tagen um +33.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Chain Talk Daily (CTD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 240.95K$ 240.95K $ 240.95K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 240.95K$ 240.95K $ 240.95K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chain Talk Daily beträgt $ 240.95K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CTD liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 240.95K.