Chadrizard ($ZARD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.38% Preisänderung (1T) +4.36% Preisänderung (7T) +112.75% Preisänderung (7T) +112.75%

Der Echtzeitpreis von Chadrizard ($ZARD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde $ZARD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $ZARD liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $ZARD im letzten Stunde um +2.38%, in den letzten 24 Stunden um +4.36% und in den vergangenen 7 Tagen um +112.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Chadrizard ($ZARD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 169.19K$ 169.19K $ 169.19K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 169.19K$ 169.19K $ 169.19K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chadrizard beträgt $ 169.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $ZARD liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 169.19K.