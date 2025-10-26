CF Large Cap Index (LCAP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 11.09 $ 11.09 $ 11.09 24H Tief $ 11.38 $ 11.38 $ 11.38 24H Hoch 24H Tief $ 11.09$ 11.09 $ 11.09 24H Hoch $ 11.38$ 11.38 $ 11.38 Allzeithoch $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 Niedrigster Preis $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) +1.64% Preisänderung (7T) +4.86% Preisänderung (7T) +4.86%

Der Echtzeitpreis von CF Large Cap Index (LCAP) beträgt $11.32. In den letzten 24 Stunden wurde LCAP zwischen einem Tiefstpreis von $ 11.09 und einem Höchstpreis von $ 11.38 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LCAP liegt bei $ 13.34, der bisherige Tiefstpreis bei $ 10.29.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LCAP im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +1.64% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CF Large Cap Index (LCAP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Umlaufangebot 479.52K 479.52K 479.52K Gesamtangebot 479,542.9576344249 479,542.9576344249 479,542.9576344249

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CF Large Cap Index beträgt $ 5.43M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LCAP liegt bei 479.52K, das Gesamtangebot bei 479542.9576344249. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.43M.