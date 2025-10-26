Der Echtzeitpreis von CF Large Cap Index beträgt heute 11.32 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LCAP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LCAP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von CF Large Cap Index beträgt heute 11.32 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LCAP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LCAP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

CF Large Cap Index Preis (LCAP)

1 LCAP zu USD Echtzeitpreis:

$11.32
$11.32
+1.60%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
CF Large Cap Index (LCAP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:50:07 (UTC+8)

CF Large Cap Index (LCAP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 11.09
$ 11.09
24H Tief
$ 11.38
$ 11.38
24H Hoch

$ 11.09
$ 11.09

$ 11.38
$ 11.38

$ 13.34
$ 13.34

$ 10.29
$ 10.29

-0.04%

+1.64%

+4.86%

+4.86%

Der Echtzeitpreis von CF Large Cap Index (LCAP) beträgt $11.32. In den letzten 24 Stunden wurde LCAP zwischen einem Tiefstpreis von $ 11.09 und einem Höchstpreis von $ 11.38 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LCAP liegt bei $ 13.34, der bisherige Tiefstpreis bei $ 10.29.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LCAP im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +1.64% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CF Large Cap Index (LCAP) Marktinformationen

$ 5.43M
$ 5.43M

--
--

$ 5.43M
$ 5.43M

479.52K
479.52K

479,542.9576344249
479,542.9576344249

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CF Large Cap Index beträgt $ 5.43M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LCAP liegt bei 479.52K, das Gesamtangebot bei 479542.9576344249. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.43M.

CF Large Cap Index (LCAP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von CF Large Cap Index zu USD bei $ +0.18309.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von CF Large Cap Index zu USD bei $ -0.1875316480.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von CF Large Cap Index zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von CF Large Cap Index zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.18309+1.64%
30 Tage$ -0.1875316480-1.65%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist CF Large Cap Index (LCAP)

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

CF Large Cap Index-Preisprognose (USD)

Wie viel wird CF Large Cap Index (LCAP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre CF Large Cap Index-(LCAP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für CF Large Cap Index zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die CF Large Cap Index-Preisprognose an!

LCAP zu lokalen Währungen

CF Large Cap Index (LCAP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von CF Large Cap Index (LCAP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LCAP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu CF Large Cap Index (LCAP)

Wie viel ist CF Large Cap Index (LCAP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LCAP in USD beträgt 11.32 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LCAP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LCAP-zu-USD-Preis beträgt $ 11.32. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CF Large Cap Index?
Die Marktkapitalisierung von LCAP beträgt $ 5.43M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LCAP?
Das Umlaufangebot von LCAP beträgt 479.52K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LCAP?
LCAP erreichte einen Allzeithochpreis von 13.34 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LCAP?
LCAP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 10.29 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LCAP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LCAP beträgt -- USD.
Wird LCAP dieses Jahr noch steigen?
LCAP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LCAP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:50:07 (UTC+8)

CF Large Cap Index (LCAP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

$112,489.99

$3,985.37

$0.05340

$6.2475

$194.99

$112,489.99

$3,985.37

$2.6305

$194.99

$0.19898

