Centric Swap (CNS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01873632$ 0.01873632 $ 0.01873632 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.47% Preisänderung (1T) +4.51% Preisänderung (7T) +9.28% Preisänderung (7T) +9.28%

Der Echtzeitpreis von Centric Swap (CNS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CNS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CNS liegt bei $ 0.01873632, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CNS im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um +4.51% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Centric Swap (CNS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 36.88K$ 36.88K $ 36.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 36.88K$ 36.88K $ 36.88K Umlaufangebot 369.59B 369.59B 369.59B Gesamtangebot 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Centric Swap beträgt $ 36.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CNS liegt bei 369.59B, das Gesamtangebot bei 369592121791.1336. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 36.88K.