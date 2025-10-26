CatInBox (CATINBOX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000598 $ 0.00000598 $ 0.00000598 24H Tief $ 0.00000618 $ 0.00000618 $ 0.00000618 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000598$ 0.00000598 $ 0.00000598 24H Hoch $ 0.00000618$ 0.00000618 $ 0.00000618 Allzeithoch $ 0.00027605$ 0.00027605 $ 0.00027605 Niedrigster Preis $ 0.00000547$ 0.00000547 $ 0.00000547 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +2.31% Preisänderung (7T) -1.98% Preisänderung (7T) -1.98%

Der Echtzeitpreis von CatInBox (CATINBOX) beträgt $0.00000616. In den letzten 24 Stunden wurde CATINBOX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000598 und einem Höchstpreis von $ 0.00000618 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CATINBOX liegt bei $ 0.00027605, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000547.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CATINBOX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +2.31% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CatInBox (CATINBOX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Umlaufangebot 999.27M 999.27M 999.27M Gesamtangebot 999,273,453.240229 999,273,453.240229 999,273,453.240229

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CatInBox beträgt $ 6.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CATINBOX liegt bei 999.27M, das Gesamtangebot bei 999273453.240229. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.15K.