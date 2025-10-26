Catheon Gaming (CATHEON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0200027$ 0.0200027 $ 0.0200027 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.20% Preisänderung (1T) -0.01% Preisänderung (7T) +8.64% Preisänderung (7T) +8.64%

Der Echtzeitpreis von Catheon Gaming (CATHEON) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CATHEON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CATHEON liegt bei $ 0.0200027, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CATHEON im letzten Stunde um +0.20%, in den letzten 24 Stunden um -0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Catheon Gaming (CATHEON) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 75.85K$ 75.85K $ 75.85K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 474.01K$ 474.01K $ 474.01K Umlaufangebot 1.60B 1.60B 1.60B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Catheon Gaming beträgt $ 75.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CATHEON liegt bei 1.60B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 474.01K.