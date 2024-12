Was ist CatBox (CATBOX)

CatBox is an innovative play-to-earn game built on the TON blockchain, where players can collect, manage, and automate their digital mining cats to earn $CATBOX tokens. With a focus on ease of use and rewarding gameplay, CatBox allows players to enjoy the benefits of blockchain gaming without the need for constant interaction. Players can watch as their digital cats mine valuable tokens and unlock rewards, turning their in-game progress into real-world value.

CatBox (CATBOX) Ressource Whitepaper Offizielle Website