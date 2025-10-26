Catalyse AI (CAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.12569$ 0.12569 $ 0.12569 Niedrigster Preis $ 0.00180061$ 0.00180061 $ 0.00180061 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Catalyse AI (CAI) beträgt $0.0033687. In den letzten 24 Stunden wurde CAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CAI liegt bei $ 0.12569, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00180061.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CAI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Catalyse AI (CAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Catalyse AI beträgt $ 336.87K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CAI liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 336.87K.