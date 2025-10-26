Der Echtzeitpreis von Captain Kuma beträgt heute 0.0071565 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KUMA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KUMA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Captain Kuma beträgt heute 0.0071565 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KUMA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KUMA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über KUMA

KUMA-Preisinformationen

Offizielle KUMA-Website

KUMA-Tokenökonomie

KUMA-Preisprognose

Captain Kuma Preis (KUMA)

1 KUMA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00719232
$0.00719232$0.00719232
+4.30%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Captain Kuma (KUMA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:49:40 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00684747
$ 0.00684747$ 0.00684747
24H Tief
$ 0.00737292
$ 0.00737292$ 0.00737292
24H Hoch

$ 0.00684747
$ 0.00684747$ 0.00684747

$ 0.00737292
$ 0.00737292$ 0.00737292

$ 0.01017393
$ 0.01017393$ 0.01017393

$ 0.0060112
$ 0.0060112$ 0.0060112

-2.39%

+3.81%

+3.18%

+3.18%

Der Echtzeitpreis von Captain Kuma (KUMA) beträgt $0.0071565. In den letzten 24 Stunden wurde KUMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00684747 und einem Höchstpreis von $ 0.00737292 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KUMA liegt bei $ 0.01017393, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0060112.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KUMA im letzten Stunde um -2.39%, in den letzten 24 Stunden um +3.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Captain Kuma (KUMA) Marktinformationen

$ 6.47M
$ 6.47M$ 6.47M

--
----

$ 6.47M
$ 6.47M$ 6.47M

899.99M
899.99M 899.99M

899,994,370.0469234
899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Captain Kuma beträgt $ 6.47M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KUMA liegt bei 899.99M, das Gesamtangebot bei 899994370.0469234. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.47M.

Captain Kuma (KUMA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Captain Kuma zu USD bei $ +0.0002626.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Captain Kuma zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Captain Kuma zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Captain Kuma zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0002626+3.81%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Captain Kuma (KUMA) Ressource

Offizielle Website

Captain Kuma-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Captain Kuma (KUMA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Captain Kuma-(KUMA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Captain Kuma zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Captain Kuma-Preisprognose an!

KUMA zu lokalen Währungen

Captain Kuma (KUMA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Captain Kuma (KUMA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KUMA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Captain Kuma (KUMA)

Wie viel ist Captain Kuma (KUMA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von KUMA in USD beträgt 0.0071565 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle KUMA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle KUMA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0071565. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Captain Kuma?
Die Marktkapitalisierung von KUMA beträgt $ 6.47M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von KUMA?
Das Umlaufangebot von KUMA beträgt 899.99M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KUMA?
KUMA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01017393 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KUMA?
KUMA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0060112 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von KUMA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KUMA beträgt -- USD.
Wird KUMA dieses Jahr noch steigen?
KUMA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KUMA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:49:40 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

