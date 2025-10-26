Captain Kuma (KUMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00684747 24H Hoch $ 0.00737292 Allzeithoch $ 0.01017393 Niedrigster Preis $ 0.0060112 Preisänderung (1H) -2.39% Preisänderung (1T) +3.81% Preisänderung (7T) +3.18%

Der Echtzeitpreis von Captain Kuma (KUMA) beträgt $0.0071565. In den letzten 24 Stunden wurde KUMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00684747 und einem Höchstpreis von $ 0.00737292 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KUMA liegt bei $ 0.01017393, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0060112.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KUMA im letzten Stunde um -2.39%, in den letzten 24 Stunden um +3.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Captain Kuma (KUMA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.47M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.47M Umlaufangebot 899.99M Gesamtangebot 899,994,370.0469234

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Captain Kuma beträgt $ 6.47M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KUMA liegt bei 899.99M, das Gesamtangebot bei 899994370.0469234. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.47M.