Cappuccino Assassino (ASSINO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01414307$ 0.01414307 $ 0.01414307 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +1.24% Preisänderung (7T) -13.41% Preisänderung (7T) -13.41%

Der Echtzeitpreis von Cappuccino Assassino (ASSINO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ASSINO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ASSINO liegt bei $ 0.01414307, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ASSINO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +1.24% und in den vergangenen 7 Tagen um -13.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cappuccino Assassino (ASSINO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.65K$ 6.65K $ 6.65K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.65K$ 6.65K $ 6.65K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cappuccino Assassino beträgt $ 6.65K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ASSINO liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.65K.