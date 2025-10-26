Call Of Degens (COD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.72% Preisänderung (7T) -32.81% Preisänderung (7T) -32.81%

Der Echtzeitpreis von Call Of Degens (COD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde COD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COD liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COD im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.72% und in den vergangenen 7 Tagen um -32.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Call Of Degens (COD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Umlaufangebot 999.83M 999.83M 999.83M Gesamtangebot 999,827,684.230597 999,827,684.230597 999,827,684.230597

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Call Of Degens beträgt $ 4.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von COD liegt bei 999.83M, das Gesamtangebot bei 999827684.230597. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.79K.