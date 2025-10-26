Buy The News (NEWS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Buy The News (NEWS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NEWS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NEWS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NEWS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Buy The News (NEWS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.38K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.38K Umlaufangebot 999.98M Gesamtangebot 999,978,737.089303

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Buy The News beträgt $ 6.38K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NEWS liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999978737.089303. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.38K.