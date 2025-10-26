BUY THE HAT (BTH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01883819$ 0.01883819 $ 0.01883819 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.08% Preisänderung (1T) +2.35% Preisänderung (7T) -19.44% Preisänderung (7T) -19.44%

Der Echtzeitpreis von BUY THE HAT (BTH) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BTH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BTH liegt bei $ 0.01883819, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BTH im letzten Stunde um +2.08%, in den letzten 24 Stunden um +2.35% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BUY THE HAT (BTH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 860.11K$ 860.11K $ 860.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 860.11K$ 860.11K $ 860.11K Umlaufangebot 978.95M 978.95M 978.95M Gesamtangebot 978,954,969.9269619 978,954,969.9269619 978,954,969.9269619

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BUY THE HAT beträgt $ 860.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BTH liegt bei 978.95M, das Gesamtangebot bei 978954969.9269619. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 860.11K.