Burn On Bags (BURN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.26% Preisänderung (1T) +0.47% Preisänderung (7T) +26.79%

Der Echtzeitpreis von Burn On Bags (BURN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BURN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BURN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BURN im letzten Stunde um +1.26%, in den letzten 24 Stunden um +0.47% und in den vergangenen 7 Tagen um +26.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Burn On Bags (BURN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 23.15K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 23.15K Umlaufangebot 825.62M Gesamtangebot 825,616,104.3147409

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Burn On Bags beträgt $ 23.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BURN liegt bei 825.62M, das Gesamtangebot bei 825616104.3147409. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 23.15K.