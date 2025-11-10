Burger Money (BURGERS) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Burger Money (BURGERS), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:57:41 (UTC+8)
USD

Burger Money (BURGERS) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Burger Money (BURGERS), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung: $ 51.03K
$ 51.03K
$ 51.03K$ 51.03K
Gesamtangebot:
$ 91.63B
$ 91.63B$ 91.63B
Umlaufangebot:
$ 91.63B
$ 91.63B$ 91.63B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung): $ 51.03K
$ 51.03K
$ 51.03K$ 51.03K
Allzeithoch: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Allzeittief: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktueller Preis: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Burger Money (BURGERS)-Informationen

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

Offizielle Website:
https://www.BurgerMoney.xyz

Burger Money (BURGERS) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Burger Money (BURGERS) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von BURGERS-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele BURGERS-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von BURGERS verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BURGERS -Tokens!

BURGERS Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich BURGERS entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BURGERS kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

