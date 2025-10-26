Burger Money (BURGERS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.87% Preisänderung (1T) +6.56% Preisänderung (7T) +21.57% Preisänderung (7T) +21.57%

Der Echtzeitpreis von Burger Money (BURGERS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BURGERS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BURGERS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BURGERS im letzten Stunde um +0.87%, in den letzten 24 Stunden um +6.56% und in den vergangenen 7 Tagen um +21.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Burger Money (BURGERS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 52.23K$ 52.23K $ 52.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 52.23K$ 52.23K $ 52.23K Umlaufangebot 91.63B 91.63B 91.63B Gesamtangebot 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Burger Money beträgt $ 52.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BURGERS liegt bei 91.63B, das Gesamtangebot bei 91633357230.0502. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 52.23K.