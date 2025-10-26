Der Echtzeitpreis von Burger Money beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BURGERS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BURGERS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Burger Money beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BURGERS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BURGERS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über BURGERS

BURGERS-Preisinformationen

Offizielle BURGERS-Website

BURGERS-Tokenökonomie

BURGERS-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Burger Money Logo

Burger Money Preis (BURGERS)

Nicht aufgelistet

1 BURGERS zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+6.60%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Burger Money (BURGERS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:39:56 (UTC+8)

Burger Money (BURGERS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

+6.56%

+21.57%

+21.57%

Der Echtzeitpreis von Burger Money (BURGERS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BURGERS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BURGERS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BURGERS im letzten Stunde um +0.87%, in den letzten 24 Stunden um +6.56% und in den vergangenen 7 Tagen um +21.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Burger Money (BURGERS) Marktinformationen

$ 52.23K
$ 52.23K$ 52.23K

--
----

$ 52.23K
$ 52.23K$ 52.23K

91.63B
91.63B 91.63B

91,633,357,230.0502
91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Burger Money beträgt $ 52.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BURGERS liegt bei 91.63B, das Gesamtangebot bei 91633357230.0502. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 52.23K.

Burger Money (BURGERS)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Burger Money zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Burger Money zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Burger Money zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Burger Money zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+6.56%
30 Tage$ 0+67.87%
60 Tage$ 0+55.37%
90 Tage$ 0--

Was ist Burger Money (BURGERS)

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Burger Money (BURGERS) Ressource

Offizielle Website

Burger Money-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Burger Money (BURGERS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Burger Money-(BURGERS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Burger Money zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Burger Money-Preisprognose an!

BURGERS zu lokalen Währungen

Burger Money (BURGERS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Burger Money (BURGERS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BURGERS Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Burger Money (BURGERS)

Wie viel ist Burger Money (BURGERS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BURGERS in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BURGERS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BURGERS-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Burger Money?
Die Marktkapitalisierung von BURGERS beträgt $ 52.23K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BURGERS?
Das Umlaufangebot von BURGERS beträgt 91.63B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BURGERS?
BURGERS erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BURGERS?
BURGERS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BURGERS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BURGERS beträgt -- USD.
Wird BURGERS dieses Jahr noch steigen?
BURGERS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BURGERS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:39:56 (UTC+8)

Burger Money (BURGERS) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,556.04
$113,556.04$113,556.04

+1.94%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,059.65
$4,059.65$4,059.65

+3.22%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05286
$0.05286$0.05286

-22.94%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3213
$6.3213$6.3213

-13.89%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.43
$197.43$197.43

+2.88%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,059.65
$4,059.65$4,059.65

+3.22%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,556.04
$113,556.04$113,556.04

+1.94%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6375
$2.6375$2.6375

+1.51%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.43
$197.43$197.43

+2.88%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20198
$0.20198$0.20198

+2.93%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3699
$0.3699$0.3699

+516.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052849
$0.052849$0.052849

-84.90%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3699
$0.3699$0.3699

+516.50%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13805
$0.13805$0.13805

+68.97%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115293
$0.115293$0.115293

+46.02%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000160
$0.0000000000000000000160$0.0000000000000000000160

+45.45%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2363
$0.2363$0.2363

+39.98%