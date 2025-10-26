Bunana (BUNANA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00270173 24H Hoch $ 0.00284596 Allzeithoch $ 0.00595379 Niedrigster Preis $ 0.00114749 Preisänderung (1H) -0.78% Preisänderung (1T) -2.60% Preisänderung (7T) +51.07%

Der Echtzeitpreis von Bunana (BUNANA) beträgt $0.0027251. In den letzten 24 Stunden wurde BUNANA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00270173 und einem Höchstpreis von $ 0.00284596 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BUNANA liegt bei $ 0.00595379, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00114749.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BUNANA im letzten Stunde um -0.78%, in den letzten 24 Stunden um -2.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +51.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bunana (BUNANA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.72M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.72M Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bunana beträgt $ 2.72M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BUNANA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.72M.