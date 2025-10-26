Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001537 $ 0.00001537 $ 0.00001537 24H Tief $ 0.00001551 $ 0.00001551 $ 0.00001551 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001537$ 0.00001537 $ 0.00001537 24H Hoch $ 0.00001551$ 0.00001551 $ 0.00001551 Allzeithoch $ 0.00013281$ 0.00013281 $ 0.00013281 Niedrigster Preis $ 0.00000658$ 0.00000658 $ 0.00000658 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.17% Preisänderung (7T) -2.81% Preisänderung (7T) -2.81%

Der Echtzeitpreis von Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) beträgt $0.00001537. In den letzten 24 Stunden wurde BULLSVSBEARS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001537 und einem Höchstpreis von $ 0.00001551 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BULLSVSBEARS liegt bei $ 0.00013281, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000658.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BULLSVSBEARS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bulls vs Bears beträgt $ 15.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BULLSVSBEARS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.37K.