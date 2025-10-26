Bullish Degen (BULLISH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00909027 24H Hoch $ 0.01270855 Allzeithoch $ 0.01270855 Niedrigster Preis $ 0.00120856 Preisänderung (1H) -2.13% Preisänderung (1T) +30.31% Preisänderung (7T) +14.27%

Der Echtzeitpreis von Bullish Degen (BULLISH) beträgt $0.01184511. In den letzten 24 Stunden wurde BULLISH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00909027 und einem Höchstpreis von $ 0.01270855 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BULLISH liegt bei $ 0.01270855, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00120856.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BULLISH im letzten Stunde um -2.13%, in den letzten 24 Stunden um +30.31% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bullish Degen (BULLISH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.85M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.85M Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bullish Degen beträgt $ 11.85M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BULLISH liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.85M.