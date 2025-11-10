Bull Pepe (BULLPEPE) Tokenomics

Bull Pepe (BULLPEPE) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Bull Pepe (BULLPEPE), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:57:34 (UTC+8)
USD

Bull Pepe (BULLPEPE) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Bull Pepe (BULLPEPE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 11.03K
$ 11.03K$ 11.03K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 11.03K
$ 11.03K$ 11.03K
Allzeithoch:
$ 0.00088808
$ 0.00088808$ 0.00088808
Allzeittief:
$ 0.00000894
$ 0.00000894$ 0.00000894
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0$ 0

Bull Pepe (BULLPEPE)-Informationen

Bull Pepe is Matt Furie’s original Pepe in his rarest form — the unstoppable green bull, as seen at the top of the official Pepe website. He’s not just a meme, he’s a symbol of conviction, strength, and market resilience. As the most memeable bull in existence, Bull Pepe now charges forward on Base Chain, uniting degens through culture, humor, and onchain memes. Run with Bull Pepe this coming Bull Run.

Offizielle Website:
https://www.bullpepe.com

Bull Pepe (BULLPEPE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Bull Pepe (BULLPEPE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von BULLPEPE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele BULLPEPE-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von BULLPEPE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BULLPEPE -Tokens!

BULLPEPE Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich BULLPEPE entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BULLPEPE kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung