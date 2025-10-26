BULBUL2DAO (BULBUL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0
24H Tief $ 0
24H Hoch $ 0
Allzeithoch $ 0
Niedrigster Preis $ 0
Preisänderung (1H) +0.01%
Preisänderung (1T) +2.52%
Preisänderung (7T) +18.73%

Der Echtzeitpreis von BULBUL2DAO (BULBUL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BULBUL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BULBUL liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BULBUL im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +2.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +18.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BULBUL2DAO (BULBUL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 60.20K
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 60.20K
Umlaufangebot 1.00B
Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BULBUL2DAO beträgt $ 60.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BULBUL liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 60.20K.