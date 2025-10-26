Built on Nothing (BON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +1.68% Preisänderung (7T) -3.57% Preisänderung (7T) -3.57%

Der Echtzeitpreis von Built on Nothing (BON) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BON liegt bei $ 0.0019941, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BON im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +1.68% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Built on Nothing (BON) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 140.93K$ 140.93K $ 140.93K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 168.48K$ 168.48K $ 168.48K Umlaufangebot 835.93M 835.93M 835.93M Gesamtangebot 999,326,919.806588 999,326,919.806588 999,326,919.806588

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Built on Nothing beträgt $ 140.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BON liegt bei 835.93M, das Gesamtangebot bei 999326919.806588. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 168.48K.