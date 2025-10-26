Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.996956 $ 0.996956 $ 0.996956 24H Tief $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24H Hoch 24H Tief $ 0.996956$ 0.996956 $ 0.996956 24H Hoch $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Allzeithoch $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.26% Preisänderung (1T) +0.03% Preisänderung (7T) -0.08% Preisänderung (7T) -0.08%

Der Echtzeitpreis von Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) beträgt $0.999324. In den letzten 24 Stunden wurde BUCK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.996956 und einem Höchstpreis von $ 1.005 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BUCK liegt bei $ 1.23, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BUCK im letzten Stunde um -0.26%, in den letzten 24 Stunden um +0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 42.45M$ 42.45M $ 42.45M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 42.45M$ 42.45M $ 42.45M Umlaufangebot 42.49M 42.49M 42.49M Gesamtangebot 42,485,906.43998883 42,485,906.43998883 42,485,906.43998883

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bucket Protocol BUCK Stablecoin beträgt $ 42.45M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BUCK liegt bei 42.49M, das Gesamtangebot bei 42485906.43998883. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.45M.