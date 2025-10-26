Der Echtzeitpreis von Bucket Protocol BUCK Stablecoin beträgt heute 0.999324 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BUCK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BUCK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Bucket Protocol BUCK Stablecoin beträgt heute 0.999324 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BUCK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BUCK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:31:31 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) beträgt $0.999324. In den letzten 24 Stunden wurde BUCK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.996956 und einem Höchstpreis von $ 1.005 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BUCK liegt bei $ 1.23, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BUCK im letzten Stunde um -0.26%, in den letzten 24 Stunden um +0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bucket Protocol BUCK Stablecoin beträgt $ 42.45M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BUCK liegt bei 42.49M, das Gesamtangebot bei 42485906.43998883. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.45M.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Bucket Protocol BUCK Stablecoin zu USD bei $ +0.00034285.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Bucket Protocol BUCK Stablecoin zu USD bei $ +0.0006203803.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Bucket Protocol BUCK Stablecoin zu USD bei $ -0.0007202128.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Bucket Protocol BUCK Stablecoin zu USD bei $ -0.0000315737418607.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00034285+0.03%
30 Tage$ +0.0006203803+0.06%
60 Tage$ -0.0007202128-0.07%
90 Tage$ -0.0000315737418607-0.00%

Was ist Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Ressource

Bucket Protocol BUCK Stablecoin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Bucket Protocol BUCK Stablecoin-(BUCK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Bucket Protocol BUCK Stablecoin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Bucket Protocol BUCK Stablecoin-Preisprognose an!

BUCK zu lokalen Währungen

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BUCK Token!

