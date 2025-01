Was ist BTour Chain (MSOT)

MSOT is the native token of the BTour Chain project, a revolutionary research & survey platform based on blockchain. One of the major platforms of BTour Chain is soon-to-be released FingeRate app, a metaverse based survey platform. Users can make profit as a form of MSOT token from running surveys in SoT (Satisfaction of Things) devices in the app. SoTs are NFT based research & survey devices within the FingeRate metaverse world which is mapped from the real-world.

BTour Chain (MSOT) Ressource Offizielle Website