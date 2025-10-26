BTC Bull Token (BTCBULL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00775378 $ 0.00775378 $ 0.00775378 24H Tief $ 0.0080874 $ 0.0080874 $ 0.0080874 24H Hoch 24H Tief $ 0.00775378$ 0.00775378 $ 0.00775378 24H Hoch $ 0.0080874$ 0.0080874 $ 0.0080874 Allzeithoch $ 0.241602$ 0.241602 $ 0.241602 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.53% Preisänderung (1T) +3.34% Preisänderung (7T) +5.40% Preisänderung (7T) +5.40%

Der Echtzeitpreis von BTC Bull Token (BTCBULL) beträgt $0.00808807. In den letzten 24 Stunden wurde BTCBULL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00775378 und einem Höchstpreis von $ 0.0080874 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BTCBULL liegt bei $ 0.241602, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BTCBULL im letzten Stunde um +0.53%, in den letzten 24 Stunden um +3.34% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BTC Bull Token (BTCBULL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 808.74K$ 808.74K $ 808.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 808.74K$ 808.74K $ 808.74K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC Bull Token beträgt $ 808.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BTCBULL liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 808.74K.