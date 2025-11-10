Browsr AI (BRWS) Tokenomics

Browsr AI (BRWS) Tokenomics

Browsr AI (BRWS) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Browsr AI (BRWS), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 17.88K
Gesamtangebot:
$ 10.00M
Umlaufangebot:
$ 5.07M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 35.30K
Allzeithoch:
$ 0.04742989
Allzeittief:
$ 0.00327585
Aktueller Preis:
$ 0.00352982
Browsr AI (BRWS)-Informationen

Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf.

Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language.

‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns

Offizielle Website:
https://browsr.ai/
Whitepaper:
https://browsr-documentation.gitbook.io/browsr-documentation/

Browsr AI (BRWS) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Browsr AI (BRWS) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von BRWS-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele BRWS-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von BRWS verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BRWS -Tokens!

BRWS Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich BRWS entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BRWS kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

