Browsr AI (BRWS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.04742989$ 0.04742989 $ 0.04742989 Niedrigster Preis $ 0.00327585$ 0.00327585 $ 0.00327585 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +4.59% Preisänderung (7T) +4.59%

Der Echtzeitpreis von Browsr AI (BRWS) beträgt $0.00352982. In den letzten 24 Stunden wurde BRWS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BRWS liegt bei $ 0.04742989, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00327585.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BRWS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +4.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Browsr AI (BRWS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Umlaufangebot 5.07M 5.07M 5.07M Gesamtangebot 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Browsr AI beträgt $ 17.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BRWS liegt bei 5.07M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 35.30K.