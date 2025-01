Was ist Browser DAO (BROWSER)

Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace.

