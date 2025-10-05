Brotherhood (BOG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00474994$ 0.00474994 $ 0.00474994 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.67% Preisänderung (1T) -10.96% Preisänderung (7T) +5.52% Preisänderung (7T) +5.52%

Der Echtzeitpreis von Brotherhood (BOG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BOG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOG liegt bei $ 0.00474994, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOG im letzten Stunde um +0.67%, in den letzten 24 Stunden um -10.96% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Brotherhood (BOG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Brotherhood beträgt $ 12.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BOG liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999999.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.85K.